Удельная мощность двигателя – проблемное звено отечественных танков

Динамические возможности техники в реалиях спецоперации стали одним из факторов выживания. Широкое использование противником ударных дронов и противотанковых средств ставит вопрос о повышении удельной мощности российских танков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии