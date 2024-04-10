Сила шпината и личный «вертолёт»: разработчики ретрошутера Mouse с графикой в стиле старых мультфильмов Disney показали новый геймплейИздательство PlaySide Publishing и разработчики из польской студии Fumi Games на презентации The Triple-I Initiative представили новый геймплейный тизер своего заряженного джазом ретрошутера Mouse.