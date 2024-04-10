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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Сила шпината и личный «вертолёт»: разработчики ретрошутера Mouse с графикой в ...

Сила шпината и личный «вертолёт»: разработчики ретрошутера Mouse с графикой в ...

Сила шпината и личный «вертолёт»: разработчики ретрошутера Mouse с графикой в стиле старых мультфильмов Disney показали новый геймплейИздательство PlaySide Publishing и разработчики из польской студии Fumi Games на презентации The Triple-I Initiative представили новый геймплейный тизер своего заряженного джазом ретрошутера Mouse.

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