Очередной фейк в стиле Буча 2.0.

После того, как советник Нетаньяху Хананья Нафтали после теракта, который он приписал Израилю, а потом подтер за собой, после наспех смонтированной фейковой аудиозаписи, которая должна была доказать невиновность Израиля, после того как "как бы СМИ" вынуждены аж по три раза менять заголовки от обвинения Израиля, "удара ракеты" из ниоткуда и до просто "взрыва", в связи с атакой больницы в секторе Газа публикуется очередной видео, на котором запечатлен выпущенный из сектора Газа снаряд, который затем перехватывается "Железным куполом", а через несколько секунд на земле происходит взрыв.