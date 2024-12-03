Опубликовано видео с моментом взрыва на заправке в Искитиме

Пожар произошёл в понедельник, 2 декабря. В результате возгорания пострадали два человека.Телеграм-канал SHOT поделился видео с моментом взрыва на автозаправочной станции Smart на улице Пушкина в Искитиме.
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