 В Сочи жители озабочены необходимостью оплаты парковки машин у поликлиник, школ и собственных домов

В Сочи жители озабочены необходимостью оплаты парковки машин у поликлиник, школ и собственных домовЖители Хостинского района на встрече с представителями мэрии подняли ряд важных вопросов по работе платных парковок.
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