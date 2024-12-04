Фотовыставка «Донор по-питерски. Взрослые – тоже чьи-то дети» одержала победу на конкурсе в Москве

Проект был реализован при поддержке Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями В прошлый четверг, 28 ноября, на Всероссийской конференции «Донорство крови и костного мозга в Российской Федерации.
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