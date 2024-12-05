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Царьград

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  • Дмитрий Гурин
    Ну Рамзан не самопровозглашенный "царек", тут вы сильно ошибаетесь, а поставленный советом старейшин основных "семей"...Банда Муслима: За...
  • Evgenija Palette
    Этот самопровозглашенный "царёк" давно уже суетится в своем карманном ЦАРСТВЕ, в надежде выйти на оперативный простор...Банда Муслима: За...
  • Ильдус Мамлеев
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В Архангельске подготовили стройплощадку для кампуса "Арктическая звезда"

В Архангельске подготовили стройплощадку для кампуса "Арктическая звезда"

В Архангельске ведется подготовка к строительству кампуса "Арктическая звезда"В Архангельске началась подготовка к возведению кампуса "Арктическая звезда", строительство которого должно начаться в 2025 году по нацпроекту "Наука и университеты".

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