В Архангельске подготовили стройплощадку для кампуса "Арктическая звезда"

В Архангельске ведется подготовка к строительству кампуса "Арктическая звезда"В Архангельске началась подготовка к возведению кампуса "Арктическая звезда", строительство которого должно начаться в 2025 году по нацпроекту "Наука и университеты".
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