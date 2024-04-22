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test mazurok

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Прогноз погоды в Крыму на 22 апреля

Прогноз погоды в Крыму на 22 апреля 🌧 В Симферополе +18 и небольшой дождь В Севастополе +14 и небольшой дождь В Евпатории +16 и небольшой дождь В Джанкое +18 и небольшой дождь В Ялте +15 и облачно с прояснениями В Алуште +14 и облачно с прояснениями В Керчи +18 и облачно с прояснениями В Армянске +16 и небольшой дождь В Красноперекопске +16 и небольшой дождь В Бахчисарае +18 и облачно с прояснениями В Феодосии +16 и облачно с прояснениями В Судаке +15 и облачно с прояснениями Крым 24 | @tvcrimea24 тест тест.

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