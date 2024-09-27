Польша и Украина: снова не братья

Сообщается об уничтожении нескольких F-16 ВС ВСУ в результате ударов «Кинжалами» по аэродрому в Староконстантинове Российские военные продолжают наносить удары по военной и энергетической инфраструктуре противника в глубоком тылу. Воздушные Силы ВСУ сегодня сообщали об атаке более 70 дронов «Герань», часть которых поразили объекты энергетики в разных областях Украины. В свою очередь, примерно в 10:00 по МСК в украинских ТГ-каналах и мониторинговых пабликах начала появляться информация о воздушной тревоге на территории страны из-за взлета российского МиГ-31К – носителя гиперзвуковых ракет «Кинжал». Несколькими минутами позднее появились сообщения о взрывах на территории аэродрома Староконстантинов в Хмельницкой области, а также в Киеве. Правда, через какое-то время в КГВА опровергли информацию о прилетах в столице Украины. В то же время около 11:00 по МСК после объявления очередной воздушной тревоги мониторинговые паблики сообщили о повторных взрывах в Хмельницкой области в районе всё того же военного аэродрома. При этом местные ТГ-каналы снова написали и о взрывах в Киеве. Представители Воздушных Сил ВСУ подтвердили, что Украину атакуют гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Между тем примерно через 40–45 минут после вышеупомянутых сообщений на территории нашей «западной соседки» вновь была объявлена тревога из-за взлета МиГ-31К. На момент написания материала о новых прилетах не сообщалось. Напомним, что аэродром в Староконстантинове является одной из площадок, адаптированной для использования американских истребителей F-16. При этом украинский журналист и блогер Анатолий Шарий уже написал у себя в ТГ-канале, что, по данным от некоторых источников, в результате сегодняшнего внезапного удара ВС РФ гиперзвуковыми ракетами были уничтожены четыре западных самолета. Вышеупомянутая информация официального пока подтверждения не получила.

Образование «котла» под Угледаром, продвижение в Торецке. Ситуация на фронтах к 27 сентября ВС РФ приступили к штурму восточных окраин Цукурино Продолжается проведение специальной военной операции на Украине. К 27 сентября обстановка на линии боевого соприкосновения сложилась следующим образом: Угледарское направление Положение ВСУ становится все хуже. Российские подразделения постепенно берут город в окружение. Частям российской армии удалось войти в Угледар с юго-восточной стороны. В настоящий момент ожесточенные уличные бои идут уже в многоэтажной застройке. По данным аналитиков, в том числе и украинских, единственный шанс для 72-й бригады ВСУ не попасть в «котел» — срочно отступить по единственной дороге на Богоявленку. Красноармейское (покровское) направление Идут бои в восточной части Николаевки. Войска России по-прежнему развивают успех и продолжают окружать Селидово. По последним данным, уже перерезана ж/д ветка севернее Цукурино и начался штурм его восточных окраин. Торецкое направление Российская армия завершила зачистку укрепрайона ВСУ в районе канала Северский Донец-Донбасс к северу от Дружбы. В самом Торецке российские подразделения продвинулись примерно на один километр Сватовское направление ВС РФ расширяют зону контроля у Невского, а также взяли под контроль Балку Журавка — десятикилометровый овраг, который тянется от села Площанка до села Невское. Купянское направление Восточнее Кругляковки под контроль ВС России перешёл очередной украинский опорный пункт. Кроме этого, под огневым контролем ВС РФ оказались логистические пути войск ВСУ в этом районе.

Юрий Ильинов

Bloomberg узнал об угрозе срыва поставок оружия Украине в 2025 году Союзники Киева сталкиваются с недостатком финансирования военных поставок извне либо отказываются увеличить его сами, по этой причине военная помощь на 2025 год находится под угрозой. Москва осуждает поставки оружия Украине. Поставки военной помощи Киеву от союзников, намеченные на 2025 год, находятся под угрозой, сообщили агентству Bloomberg осведомленные источники. Основной причиной, по их информации, является недостаток финансирования. Часть партнеров, по словам собеседников Bloomberg, столкнулась с трудностями при получении финансирования извне. Другие союзники Киева сами отказываются нарастить субсидирование военных поставок для Украины. Киев прилагает усилия с целью убедить союзников выполнить взятые на себя обязательства, сказали агентству источники. По словам одного из них, российская экономика сейчас более приспособлена для ведения боевых действий по сравнению с экономиками стран — союзниц Киева. Значительная часть военной поддержки Украины, запланированная на 2025 год, заложена в соглашении G7 («Большой семерки») о предоставлении Киеву кредитов на $50 млрд. Средства должны быть предоставлены за счет прибыли, полученной от замороженных активов российского Центробанка. Переговоры на этот счет еще продолжаются, в том числе из-за позиции Венгрии, влияющей на политику Евросоюза, и объем кредита может быть меньше запланированного изначально, отмечает Bloomberg. В июне G7 договорились выделить Украине кредит на $50 млрд за счет доходов от российских активов. Однако из-за требования США о заморозке активов на длительный период ЕС решил выделить средства самостоятельно, но в меньшем размере. Речь, предварительно, идет о €35 млрд ($39 млрд). Даже если соглашение будет заключено в изначальном варианте, $50 млрд все равно не хватит, чтобы удовлетворить потребности Украины в военной помощи на 2025 год. По этой причине союзники Киева будут вынуждены выходить за рамки изначально предусмотренного объема финансирования, сказали собеседники Bloomberg. В проекте бюджета Украины на 2025 год заложен дефицит в 19,4% ВВП. Чтобы покрыть его, Киеву потребуется порядка $35 млрд дополнительных вложений. Более половины этой суммы выделят Международный валютный фонд (МВФ) и ЕС, дополнительно Украина будет нуждаться в $15 млрд. По словам чиновников, с которыми поговорил Bloomberg, для покрытия этого дефицита могут потребоваться дополнительные кредиты от стран G7. По словам источников, финансовый кризис, с которым могут столкнуться союзники Украины, может вынудить Киев начать переговоры с Россией со слабой позиции. ЕС еще в мае одобрил передачу доходов от замороженных российских активов Украине. Первый транш в размере €1,4 млрд в конце августа поступил в Европейский фонд мира, занимающийся поставками артиллерийских боеприпасов и средств ПВО. Также средства из него впервые были переданы на закупки у украинской оборонной промышленности. Российские власти называют воровством передачу доходов от активов на помощь Украине. «Это незаконные действия. Они обязательно будут иметь юридические последствия», — пообещал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Военную помощь Киеву Москва осуждает, подчеркивая, что она затягивает конфликт. После начала военной операции на Украине страны Запада заморозили активы российского Центробанка в виде наличных и ценных бумаг на сумму около €260 млрд. Более двух третей из них находится в бельгийской Euroclear. Минфин России в 2022-м оценивал объем замороженных активов примерно в $300 млрд. По результатам прошлого года депозитарий Euroclear, где сосредоточено большинство активов, получил с них доходы в размере €4,4 млрд, а с начала этого — еще €1,6 млрд. По оценкам собеседников Financial Times, общая прибыль к 2027-му может достичь €20 млрд.