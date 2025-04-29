Рекордная выпадение снега в Ижевске: побит рекорд 1961 года

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ММ

"В Ижевске 28 апреля выпало более 14 мм мокрого снега, побив рекорд 1961 года. Специалисты коммунальных служб активно устраняют последствия аномального снегопада, задействовав 72 единицы техники для расчистки дорог, тротуаров и остановок."- Только не видел технику никто! Ни вчера, ни сегодня с утра.