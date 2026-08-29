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Татар-информ

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В Казани обсудили роль татарских мореплавателей в освоении Арктики

В Казани обсудили роль татарских мореплавателей в освоении Арктики

Фото: Казанское отделение Клуба любителей русской истории Казанское отделение Клуба любителей русской истории провело памятную встречу, посвященную очередной годовщине присоединения архипелага Земля Франца-Иосифа к России.

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