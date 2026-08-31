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Плановая прививка убила десятки собак по всей России. Что не так с «Мультикан-8» и что делать владельцам

Плановая прививка убила десятки собак по всей России. Что не так с «Мультикан-8» и что делать владельцам

«Мультикан-8» — одна из самых распространённых собачьих вакцин в России. Её ставят миллионам питомцев каждый год, и 30 лет она не давала поводов для тревоги.

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