Число иностранных туристов в России выросло на 18% в 2023 году

В основном приезжали гости из ближнего зарубежья. Согласно опубликованной статистике пограничной службы ФСБ, количество поездок иностранных граждан в Россию с января по декабрь 2023 года увеличилось на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.