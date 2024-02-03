Число иностранных туристов в России выросло на 18% в 2023 году

В основном приезжали гости из ближнего зарубежья. Согласно опубликованной статистике пограничной службы ФСБ, количество поездок иностранных граждан в Россию с января по декабрь 2023 года увеличилось на 18,6% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.
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