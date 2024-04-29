9 вещей, которые нельзя запрещать ребенку

Как часто вы говорите «нет» своему ребенку? фото: Shutterstock/Fotodom.ruСлова «да» и «нет» очень важны для воспитания и развития: «да» дает ощутить вкус свободы, почувствовать доверие к жизни и веру в собственные силы, «нет» — устанавливает границы.
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