9 вещей, которые нельзя запрещать ребенку

Как часто вы говорите «нет» своему ребенку? фото: Shutterstock/Fotodom.ruСлова «да» и «нет» очень важны для воспитания и развития: «да» дает ощутить вкус свободы, почувствовать доверие к жизни и веру в собственные силы, «нет» — устанавливает границы.