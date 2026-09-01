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Лишённая прав нетрезвая уроженка Украины каталась на авто по Севастополю

Лишённая прав нетрезвая уроженка Украины каталась на авто по Севастополю

Гагаринский районный суд Севастополя, приняв во внимание доводы прокурора от надзорного ведомства, признал виновной 37-летнюю уроженку Харькова, которая была повторно попалась на управлении авто в нетрезвом состоянии.

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