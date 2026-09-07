Упадок и разруха всегда начинается в головах ﻿

Александр Роджерс Я вам покажу признаки упадка и развала Запада, подтверждающие мои предыдущие тезисы, а вы не обижайтесь.
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Замечательная статья! Последний абзац, где написано "лоббизм, кумовство и политические назначения" и прочее, это прямо, таки, про нас! Потом, наш истеблишмент, в 90е и 2000 -х тысячные, настажировал себе весь западный "цивильный" перечень, от которого сам Запад сейчас в судорогах корчится!.