В Португалии премьер подал в отставку из-за коррупционного расследования

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал президенту страны прошение об отставке после серии обысков в своей резиденции и других министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии