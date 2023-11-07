В Португалии премьер подал в отставку из-за коррупционного расследования

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта подал президенту страны прошение об отставке после серии обысков в своей резиденции и других министерствах в рамках расследования нарушений, допущенных при предоставлении концессии на разработку литиевых месторождений и проектов "зеленого" водорода.