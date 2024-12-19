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"Они должны жить на своей родине": Как Балабанов высказывался против иноземцев?

"Они должны жить на своей родине": Как Балабанов высказывался против иноземцев?

Avia.pro - СМИ Кинематограф Алексея Балабанова всегда был груб, прямолинеен и немного не для слабонервных.

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Комментарии
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Лида Орлова
Гнать эту черноту и семьи которые наплодили наши школы , детские сады , поликлиники , почему для них всё бесплатно ? Они что живут по двадцать лет ? и платят налоги ? , я пятьдесят лет отработала и платила честно налоги ,теперь из  моих налогов платят детский капитал , детские пособии на целый табор черных  ,это что такое ,я для них работала ?
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7 час.
Лена Елена
У меня такая же фигня и такие же вопросы. Почему безродная таджичка, ни дня не работавшая, купила у себя в чуркестане трудовую книжку с трудовым же стажем и в России благополучно получает пенсию. Пенсию!!! Часть которой, возможно, предназначалась мне, отработавшей 35 лет в моей же стране. Лично знаю ту таджичку.
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5 час.
Алекс Сэм
Мигры очень выгодны работодателю так как он им платит столько же сколько платил бы местным, но не отдаёт денег в качестве налога ни фонд соцразвития это бывший Пенсионный фонд , не в медицинский. Также требуют от них ненормированного рабочего дня и так далее и тому подобное, а может просто по бумагам проводить одну сумму, а платить другую. С местными конечно можно подобное попробовать провернуть, но тогда взятка ментам заберёт всю выгоду.
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1 час.

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