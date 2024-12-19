"Они должны жить на своей родине": Как Балабанов высказывался против иноземцев?

Лида Орлова Гнать эту черноту и семьи которые наплодили наши школы , детские сады , поликлиники , почему для них всё бесплатно ? Они что живут по двадцать лет ? и платят налоги ? , я пятьдесят лет отработала и платила честно налоги ,теперь из моих налогов платят детский капитал , детские пособии на целый табор черных ,это что такое ,я для них работала ?

Лена Елена У меня такая же фигня и такие же вопросы. Почему безродная таджичка, ни дня не работавшая, купила у себя в чуркестане трудовую книжку с трудовым же стажем и в России благополучно получает пенсию. Пенсию!!! Часть которой, возможно, предназначалась мне, отработавшей 35 лет в моей же стране. Лично знаю ту таджичку.