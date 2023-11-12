Yle: Финляндия запретила въезд из РФ на велосипедах из-за наплыва нелегалов

Запрет финской пограничной службы на въезд на территорию Финляндии со стороны России на велосипедах объясняется увеличением притока в страну иностранных нелегальных мигрантов, которые не имеют при себе необходимых документов.
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