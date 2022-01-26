Афиша Московских театров

«Двенадцатая ночь, или все что угодно» Театр Ермоловой Режиссер Олег Долин В спектакле заняты: Олег Меньшиков, Александр Петров, Антон Лапенко, Александра Бортич, Стася Милославская и другие В спектакле задействован живой бэнд с разным репертуаром — от Шопена до джазовых композиций Олег Меньшиков, Тина Стойилкович, Антон Лапенко, Антон Колесников, Андрей Мартынов и Александр Кудин Пресс-служба Театра Ермоловой Работа Олега Долина точно может бороться за звание самого звездного спектакля сезона.