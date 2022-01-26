7дней.ru

105 566 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Трянина
    когда же ее прихлопнет... достала уже моральная уродина«Сегодня родилась...
  • Николай Овчинников
    Нужна база данных авиадебоширов. После первого дебоша лишать права летать самолетами всех авиакомпаний сроком от 3 до...Наручники и ремни...
  • Сергей Дмитриев
    ЛЛ хороший песнохор, но отношение к детЯм... ? Могло бы быть луТше.«Прошло полвека»:...

Афиша Московских театров

Афиша Московских театров

«Двенадцатая ночь, или все что угодно» Театр Ермоловой Режиссер Олег Долин В спектакле заняты: Олег Меньшиков, Александр Петров, Антон Лапенко, Александра Бортич, Стася Милославская и другие В спектакле задействован живой бэнд с разным репертуаром — от Шопена до джазовых композиций Олег Меньшиков, Тина Стойилкович, Антон Лапенко, Антон Колесников, Андрей Мартынов и Александр Кудин Пресс-служба Театра Ермоловой Работа Олега Долина точно может бороться за звание самого звездного спектакля сезона.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх