Похоже, что у основного разработчика серии Pokemon, компании Game Freak, произошла кр...

Похоже, что у основного разработчика серии Pokemon, компании Game Freak, произошла крупная утечка данныхПохоже, что студия Game Freak, разработчик серии Pokmon, стала жертвой масштабной кражи данных, что привело к утечке информации о прошлых и будущих проектах, включая детали о десятом поколении Pokmon.
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