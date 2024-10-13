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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

1 подписчик

Похоже, что у основного разработчика серии Pokemon, компании Game Freak, произошла кр...

Похоже, что у основного разработчика серии Pokemon, компании Game Freak, произошла кр...

Похоже, что у основного разработчика серии Pokemon, компании Game Freak, произошла крупная утечка данныхПохоже, что студия Game Freak, разработчик серии Pokmon, стала жертвой масштабной кражи данных, что привело к утечке информации о прошлых и будущих проектах, включая детали о десятом поколении Pokmon.

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