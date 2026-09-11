Обнаружено древнее перо внутри окаменевшего помета динозавра в формации Хелл-Крик

В 2016 году исследователь Дэвид ДеМар обнаружил в формации Хелл-Крик (США) необычный копролит — окаменевший помет динозавра, внутри которого при помощи компьютерной микротомографии было выявлено хорошо сохранившееся перо, а также чешуя и фрагменты костей.