Душан Баятович: Главное богатство России – русская Душа

Российско-сербские культурно-исторические и духовные связи неразрывны, рассказал в эксклюзивном интервью Общественной службе новостей Душан Баятович, директор компании “Сербиягаз”, председатель попечительского совета Центра Русского географического общества (РГО) в Белграде.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии