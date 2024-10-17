Еще один дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Клину

Дом для переселенцев из аварийного жилья построили в Клину. Туда переедут 275 человек. Как рассказали в Минжилполитики Подмосковья, в девятиэтажном доме обустроили 122 квартиры общей площадью более 5,6 тысячи квадратных метров.