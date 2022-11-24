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Психологи Узбекистана проверили морально-психологическое состояние военных

Психологи Узбекистана проверили морально-психологическое состояние военных

Морально-психологическое состояние военнослужащих воинской части Самаркандского гарнизона Центрального военного округа Узбекистана проверили на полигоне «Сазаган» военные психологи, сообщает 24 ноября пресс-служба министерства обороны республики.

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