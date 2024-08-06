Наводчик-оператор танка Шкаров семью выстрелами разгромил огневые точки ВСУ

Российский боец Егор Шкаров, выполнявший боевые задачи в составе экипажа танка, на одном из самых сложных участков на линии соприкосновения в зоне СВО обратил бегство подразделения противника, что позволило штурмовикам захватить опорный пункт ВСУ без потерь, сообщает Минобороны РФ.
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