Ушел из жизни известный самарский журналист Дмитрий Яранцев

Самарский журналист Дмитрий Яранцев скончался в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Родившись в 1968 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он переехал в Самару, чтобы учиться в Самарском институте железнодорожного транспорта.