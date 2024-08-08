Ушел из жизни известный самарский журналист Дмитрий Яранцев

Самарский журналист Дмитрий Яранцев скончался в возрасте 56 лет после продолжительной болезни. Родившись в 1968 году в Свердловске (ныне Екатеринбург), он переехал в Самару, чтобы учиться в Самарском институте железнодорожного транспорта.
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