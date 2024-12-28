Какой ремонт можно делать на городских улицах в дождь и снег

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 дек – РИА Новости Крым. Начальник управления дорожного хозяйства департамента городского хозяйства администрации Симферополя Анатолий Тараненко в эфире радио "Спутник в Крыму" развенчал мифы о ремонте улиц в осенне-зимний период.
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