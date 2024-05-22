«Политическое мошенничество»: Володин разнес желающих арестовать Путина

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о решении МУС по руководству Израиля и ХАМАС. Международный уголовный суд (МУС) вынес решение о выдаче ордеров на арест трех лидеров ХАМАС и премьер-министра Израиля Биньямину Нетаньяху по обвинениям в военных преступлениях и преступлениях против ….
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