Что горело в Архангельской области за прошедшие сутки?

В регионе произошло 4 пожара. Погибших, получивших ущерб здоровью и спасенных нет.К тушению пожаров привлекались в общей сложности 41 человек и 15 единиц техники, сообщает региональное отделение МЧС России.
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