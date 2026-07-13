"Цифры не лгут": ИИ рассчитал точную дату конца света — итог оказался пугающим

Страшный прогноз обнародовала команда специалистов Оксфордского института будущего.Под руководством доктора Ноя Хантера учёные задействовали искусственный интеллект, чтобы вычислить финал человеческой истории.
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