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«Колорадо» надеется, что Ландескуг сможет вернуться на лед в плей-офф-2024: «Он наш Викинг»

Ранее стало известно, что 30-летний капитан «Эвеланш» пропустит весь регулярный чемпионат-2023/24 после операции на колене.

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