Всех хотели заставить верить в то, что экономика России поставлена на колени Внук генерала Шарля де Голля Пьер де Голль выразил уверенность, что прошедший в Казани саммит стран БРИКС стал бесспорным успехом президента России Владимира Путина.
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