Украинские планы Трампа обнажились во всей их грандиозности: Что скрывается за переговорами?

александр петров

О том какой "Доня" миротворец, я сужу по тому, что он творит и вытворяет на Ближнем Востоке вместе с "порхатыми"!! И потом. Если взять последние 100 лет в мире, то если где то назревает "войнушка", ищи концы в Амэрике!! Да и ситуация может измениться внезапно и быстро. Покойный Кенеди не даст соврать.