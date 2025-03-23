Украинские планы Трампа обнажились во всей их грандиозности: Что скрывается за переговорами?

Театр абсурда
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Театр абсурда

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Комментарии
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александр петров
О том какой &quot;Доня&quot; миротворец, я сужу по тому, что он творит и вытворяет на Ближнем Востоке вместе с &quot;порхатыми&quot;!! И потом. Если взять последние 100 лет в мире, то если где то назревает &quot;войнушка&quot;, ищи концы в Амэрике!! Да и ситуация может измениться внезапно и быстро. Покойный Кенеди не даст соврать.
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