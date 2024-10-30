Теплую остановку поставили на улице Лермонтова в Иркутске

Теплая остановка появилась на улице Лермонтова в Иркутске. Как рассказали в пресс-службе Думы города, ее смонтировали в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».
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