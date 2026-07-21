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Тарасенко – 2-й в рейтинге свободных агентов по версии The Hockey News. Кэйн – 1-й, Толванен – 5-й

The Hockey News опубликовал рейтинг свободных агентов НХЛ. Его возглавил 37-летний бывший форвард «Детройта» Патрик Кэйн .

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