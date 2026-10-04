Восточная ночь для двоих. Любовный роман Османской империи

Марракеш, 1936 год. Джамиля, дочь торговца пряностями, готовится к свадьбе с нелюбимым. За три ночи до торжества в лавку отца входит Юсуф — чужеземец, музыкант, человек без прошлого.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым