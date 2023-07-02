Интеллект человеку кто: заменит ли ИИ людей

Искусственный интеллект (ИИ) занимает всё больше места в нашей жизни. Вроде совсем недавно мы забавлялись, задавая Алисе умные и не очень вопросы, а уже программы обыграли человека в шахматы, пишут тексты, рисуют картины, создают образы городов.