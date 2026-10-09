Репортёр
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Репортёр

77 подписчиков

«Придётся пополнять обменный фонд»: в Совбезе РФ отреагировали на задержание Звинчука

«Придётся пополнять обменный фонд»: в Совбезе РФ отреагировали на задержание Звинчука

В Европе объявлена настоящая охота на граждан России. Об этом, комментируя задержание в Черногории основателя проекта «Рыбарь» Михаила Звинчука, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым