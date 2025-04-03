Соцсети: в Белой Березке в результате атаки ВСУ тяжело ранен мирный житель

На данный момент официально местные власти не комментировали данную информацию.Накануне вечером, 3 апреля, ВСУ с помощью дронов произвели сбросы взрывчатки в поселке Белая Березка Трубчевского района Брянщины.
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