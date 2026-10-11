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Царьград

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Массовый сбой у "Яндекса": дроны атаковали дата-центр во Владимирской области

Массовый сбой у "Яндекса": дроны атаковали дата-центр во Владимирской области

Атака беспилотников на инфраструктуру "Яндекса" привела к полной остановке дата-центра во Владимире. Пользователи по всей России жалуются на отказ работы поиска, такси и "Умного дома".

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