Массовый сбой у "Яндекса": дроны атаковали дата-центр во Владимирской области

Атака беспилотников на инфраструктуру "Яндекса" привела к полной остановке дата-центра во Владимире. Пользователи по всей России жалуются на отказ работы поиска, такси и "Умного дома".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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