Прозревший ЕСПЧ. Украину принуждают выполнить условия РФ через решения европейского суда

Снятие запрета на пользование русским языком, наказание иностранных наемников, воевавших на стороне ВСУ, признание куликовцев, сожженных в доме Профсоюзов в Одессе жертвами майданных активистов, защита политических заключенных на Украине.
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