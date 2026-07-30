Просил мира – получил в танкер: Зеленский обрубает Токаеву экспорт казахстанской нефти «без вариантов»

Вновь «вышел из чата» Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), обеспечивающий доставку почти всей идущей на экспорт нефти Казахстана в российские черноморские порты и ее погрузку на танкеры.
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