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Просил мира – получил в танкер: Зеленский обрубает Токаеву экспорт казахстанской нефти «без вариантов»

Просил мира – получил в танкер: Зеленский обрубает Токаеву экспорт казахстанской нефти «без вариантов»

  Вновь «вышел из чата» Каспийский трубопроводный консорциум (КТК), обеспечивающий доставку почти всей идущей на экспорт нефти Казахстана в российские черноморские порты и ее погрузку на танкеры.

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Комментарии
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Марат
странный он , этот Токаев...
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