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Предпринимателям расскажут о том, как выгодно вести свой бизнес на Дальнем Востоке

Предпринимателям расскажут о том, как выгодно вести свой бизнес на Дальнем Востоке

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и СберБанк приглашают предпринимателей на онлайн-конференцию (18+) о преференциях для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, которая пройдет 5 августа.

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