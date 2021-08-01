Предпринимателям расскажут о том, как выгодно вести свой бизнес на Дальнем Востоке

Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики и СберБанк приглашают предпринимателей на онлайн-конференцию (18+) о преференциях для резидентов ТОР и свободного порта Владивосток, которая пройдет 5 августа.
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