Полковник Баранец: ВКС РФ впервые применили в зоне СВО ФАБ-1500

В рамках специальной военной операции (СВО) по демилитаризации и денацификации Украины российский истребитель-бомбардировщик Су-34 впервые применил бомбу ФАБ-1500, — подчеркнул политический обозреватель Виктор Баранец.
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