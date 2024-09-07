ДОРОГУ - ПЕШЕХОДАМ! Подрядчик приступил к выполнению работ по устройству тротуара по ул. Ленина. Он станет связующей пешеходной нитью для жителей от ул.
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ДОРОГУ - ПЕШЕХОДАМ! Подрядчик приступил к выполнению работ по устройству тротуара по ул. Ленина. Он станет связующей пешеходной нитью для жителей от ул.