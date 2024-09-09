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Практически не выходит из дома: журналисты выяснили, как живет принц Гарри в Штатах

Практически не выходит из дома: журналисты выяснили, как живет принц Гарри в Штатах

гарриВ преддверье своего 40-летия принц Гарри оказался в центре внимания журналистов, которые решили выяснить, как проходит его будничная жизнь в США.

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