Выборы во Франции: чем обернется победа правых для России?

Эксперты считают, что радикальных изменений в политике Парижа относительно России ожидать не стоит. Правая партия «Национальное объединение» и союзные с ней силы одержали победу в первом туре досрочных парламентских выборов во Франции.
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