Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Внезапно! Что на самом деле подорвал «Орешник»

Внезапно! Что на самом деле подорвал «Орешник»

21 ноября 2024 года Россия применила новейшую баллистическую ракету «Орешник» в боевых условиях и поставила очень много новых вопросов, ответы на некоторые из которых дадим в сегодняшнем выпуске.

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Комментарии
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Владимир Никитин
&quot;Удар 21 ноября – это в первую очередь предупреждение...&quot; Да сколько же этих нелюдей можно предупреждать??? Их уже пора уничтожать!
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2 час.
Александр Иноземцев
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1 час.
Александр Иноземцев
Комментарий (см. скрин) к статье &quot;Ореховый Урок не впрок&quot; (https://dzen.ru/a/Z0WT6_oPf0PT2ZXD ).
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1 час.

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