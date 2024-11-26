21 ноября 2024 года Россия применила новейшую баллистическую ракету «Орешник» в боевых условиях и поставила очень много новых вопросов, ответы на некоторые из которых дадим в сегодняшнем выпуске.
Внезапно! Что на самом деле подорвал «Орешник»
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Владимир Никитин
"Удар 21 ноября – это в первую очередь предупреждение..." Да сколько же этих нелюдей можно предупреждать??? Их уже пора уничтожать!
Ответить
2 час.
Александр Иноземцев
Ответить
1 час.
Александр Иноземцев
Комментарий (см. скрин) к статье "Ореховый Урок не впрок" (https://dzen.ru/a/Z0WT6_oPf0PT2ZXD ).
Ответить
1 час.
Свежие комментарии