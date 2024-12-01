Овчинский: 200 онлайн-консультаций по строительству провели за 3 года

С ноября 2021 года эксперты Единого контактного центра Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы провели примерно 200 консультаций в режиме онлайн через официальный портал мэра и правительства города.
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